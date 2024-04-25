Çıkan haberlerin gerçeklerle bağdaşmadığına dikkat çekilen açıklamada, “Aydın Büyükşehir belediyesince tek taraflı bir fesih ya da geri alım söz konusu değildir” denildi.

ARYA A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Salim Tümer Apaydın tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: “09.06.2020 tarihinde Aydın Büyükşehir Belediyesi AYBEL A.Ş ile Kuşadası Belediyesi Arya A.Ş iş birliğinde yapılan ortak protokol ile, Kuşadası sınırları içindeki 359.659 metrekare plaj alanının bakımı, temizliği ve belirli alanların işletilmesi ARYA A.Ş ye devredilmiştir. Toplam plaj alanı içinde sadece 21.907 metrekaresi yani %6 kısmı ticari şezlong kiralama alanı olarak öngörülmüş geri kalan %94 lük kısmı halka açık ücretsiz kullanıma bırakılmıştır. Halka açık alanların tamamının bakımı ve temizlik işleri de Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi iş birliği ile yapılmaktadır. Bu alanların kira bedeli Milli Emlak Genel Müdürlüğüne yatırılmaktadır. Ayrıca halka açık dahil tüm plaj alanlarının 2024 yılı kira bedeli 16.467.000 TL olup bu ücret Arya A.Ş tarafından yatırılmaktadır. Bunun haricinde yıllık bakım temizlik ve personel giderleri ile birlikte yaklaşık 9 milyon TL gider mevcuttur. Toplamda da yaklaşık 25 milyon TL maliyet oluşmaktadır. Tüm yapılan hizmetler halk odaklı olup herhangi bir kar amacı güdülmemektedir.

Yayılan yalan söylentilerin aksine, 2020 yılında imzalanan protokol ile tüm plaj alanları Arya A.Ş tarafından işletilmekte olup, Aydın Büyükşehir belediyesince tek taraflı bir fesih ya da geri alım söz konusu değildir.

Kuşadası Kamuoyunun, bazı çevrelerce kasıtlı olarak yayılmak istenen yalan içerikli söylentilere itibar etmemesini önemle belirtmek isteriz.”