Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Cemal Türek, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’e tebrik ziyareti gerçekleştirdi. Türek, hayırlı olsun dileklerini iletirken; Başkan Zeyrek de Büyükşehir Belediyesi ve OSB işbirliğinde kente güzel hizmetler kazandırabileceklerini dile getirdi ve kurumlar arası işbirliğinin önemine değindi. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Cemal Türek ve yönetimini makamında ağırladı. 31 Mart’ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde vatandaşların desteğiyle Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Mimar Ferdi Zeyrek’i tebrik eden Türek ve yönetimi, hayırlı olsun dileklerini iletti.

İŞBİRLİĞİ MESAJLARI VERİLDİ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, konuklarına teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Halkın teveccühüyle bu makama seçildik. İnşallah, 5 yıl boyunca hizmet etmeyi Allah bizlere nasip eder. Yarım kalan işleri bir an önce tamamlayalım, üzerine de vizyonumuzu ortaya koyalım. Manisa’mıza birlikte hizmet edelim. Kurumlarımızın güçlerini birleştirerek çok güzel işler yapacağımıza eminim. OSB ile Belediyenin yapacağı birçok hizmet var. Ortak aklı oluşturacağımızdan eminim. İnşallah el ele, birlikte yürürüz” diye konuştu. Konuşmanın ardından gerçekleştirilen hediye takdimi ile ziyaret noktalandı.