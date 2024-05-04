'Özel' görüşme sona erdi 'Özel' görüşme sona erdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinin ardından yapımına başlanan deprem konutlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapımı devam eden deprem konutlarına ilişkin, "Biten her bina, teslim edilen her anahtar yeni umutları, yeni yaşam hikayelerini başlatıyor. Biz durmayacağız, duraksamayacağız. Deprem konutlarımızın yapımını tamamlayıp, hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.