Keşan Belediyesi Personel Limited Şirketi İşyeri sendika temsilcilik seçimi dün gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi Personel Limited Şirketi İşyeri sendika temsilcilik seçiminde mavi liste Ferdi Engin ve Beyaz Liste Ersin Gündoğdu’nun iki liste ile yarıştığı seçimde Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan kongreyi ziyaret ederek, hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Özcan yaptığı açıklamada “Keşan Belediyesi olarak, ilçemizi emekleri ile yücelten işçilerimizin her zaman yanında olacağız.” Dedi.

343 üyeden 333’ün katılımı ile gerçekleştirilen kongrede 3 geçersi oy sayılırken beyaz liste 181 oy alırken Ersin Gündoğdu seçimi kazanırken mavi liste ise Ferdi Engin 149 oyda kaldı.

Buna göre göreve seçilenler şöyle;

TEMSİLCİ (ASİL)

Ersin Gündoğdu

Raif Gülgün

Ertan Kara

TEMSİLCİ (YEDEK)

Erdoğan Sel

Gökhan Yekdeş

Eray Örüm

DİSİPLİN (ASİL)

Fehim Güloğlu

Enis Gider

DİSİPLİN (YEDEK)

Mustafa Taburcu

Savaş Bayraktar

Özgür Yalçın

HASAR TESPİT (ASİL)

Evren Tuna

Hasan Camgöz

HASAR TESPİT (YEDEK)

Mehmet Yılmaz

Mert Akalın

İZİN KURUL (ASİL)

Salim Çimen

Fatma Ceylan

İZİN KURULU (YEDEK)

Hüseyin Üren

Volkan Bozkurt