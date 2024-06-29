Ankara Büyükşehir Belediyesi Beceri ve Meslek Edindirme Kurslarında (BELMEK) eğitim gören kursiyerlerin yıl boyunca hazırladıkları el emeği göz nuru eserleri görücüye çıktı. ANFA Altınpark Fuar Alanı’nda kurulan “BELMEK Yıl Sonu Karma Sergisi” 14 Temmuz Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Beceri ve Meslek Edindirme Kurslarında (BELMEK) eğitim gören kursiyerlerin yıl boyunca hazırladıkları el emeği göz nuru eserler “Yıl Sonu Karma Sergisi” ile görücüye çıktı.

Sergide; 2023-2024 yılı Eğitim-Öğretim yılında kursiyerler tarafından hazırlanan tablolardan kıyafetlere, aksesuarlardan yatak örtülerine kadar oldukça geniş bir yelpazede hazırlanan ürünler yer alıyor.

14 TEMMUZ TARİHİNE KADAR AÇIK

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesindeki BELMEK’lerde eğitim alan kursiyerleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş da yalnız bırakmadı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Sanat Koordinatörü Ali Bozkurt şu bilgileri verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi kadınlarımızın sosyal hayata daha fazla katılması, hoşça vakit geçirmesi, kültürel bilgi birikimini artırması ve sanata olan yeteneklerinin ortaya çıkartılması noktasında Ankara genelinde 16 ilçede 58 kurs merkezimiz ve 31 branşla kadınlarımıza yönelik hizmetlerine devam etmektedir. Çok yoğun bir katılımla gerçekleşen eğitim döneminin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kurslarımızda bu yıl yaklaşık 26 bin kursiyerimiz 9 aylık bir eğitim sonucunda bu sergimizi oluşturdular. Kendilerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.”

Sergi, Altınpark ANFA-A Sergi Salonu’nda 14 Temmuz 2024 tarihine kadar ziyarete açık olacak.