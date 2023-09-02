10. Barış ve Sevgi Buluşmaları Beylikdüzü’nde tüm coşkusuyla devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Festival kapsamında düzenlenen konserlerde en sevilen şarkılarını İstanbul Beylikdüzü için seslendiren ünlü sanatçı Edip Akbayram ve Ali Altay, Cumhuriyet Etkinlik Alanı’nda müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde gerçekleşen gecede bir de sürpriz yaşandı.

Beylikdüzü Çoksesli Çocuk Korosu üyelerinden oluşan “Yeryüzü Çocukları”nın Hatay-Defne’deki yaşıtlarıyla birlikte hazırladıkları klip, izleyicilerden büyük alkış aldı. 6 Şubat depremlerinin ardından Beylikdüzü olarak Hatay’da tek yürek olduklarını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nde de umudun tohumlarını atmaya devam ederek, dayanışmanın da tohumlarını ekeceğiz” dedi.