Bu yaz Bodrum’da yer alacak olan The Key Art Gallery (Eskişehir) ve Kun Art Space (Adana) Eskişehir ve Adana çevresinde üreten birçok sanatçının eserlerini Ege’nin büyüleyici mekanlarından Bodrum Bodrum Kıyı Evlerinde buluşturacak.MUĞLA (İGFA) - Sanatın, insan ruhuna dokunan iyimserlik dolu bir yolculuğa çıkışını simgeleyen “Beyond The Optimist” sergisi, 4 Temmuz - 8 Eylül 2024 tarihleri arasında açılacak.

Her gün 12:00 - 18:00 saatleri arasında açık olacak sergi, sanatseverleri Anadolu’nun derin kültürel mirasıyla çağdaş sanatın kesiştiği noktada ağırlayacak.

The Key Art Gallery, Eskişehir’in dinamik sanat sahnesinin öncülerinden biri olarak, çağdaş sanatın en seçkin örneklerini sunmaktadır. Anadolu’nun kültürel zenginliğini sanat eserleriyle buluşturan bu galeri, Bodrum’da sanatseverlerle buluşacak.

Bu sergide, Studio Pinprick, Emir Yağmurca, Anton Kozlov, Deniz Köse, Duygu Aydoğan, Emir Tekkalmaz, Funda Alkan, Hemad Javadzadeh, İlayda Kepez, Kadriye İnal, Mahmut Can Akagündüz, Nisan Talas, Semih Kaplan, Taylan Türkmen, Taner Şekercioğlu gibi sanatçıların eserlerini tanıma fırsatı bulacaksınız. Kun Art Space, Adana'nın sıcak ve renkli atmosferini yansıtan eserleriyle dikkat çekiyor.

Galeri, geleneksel ve modern sanatın harmanlandığı eserleriyle sanatseverlere benzersiz bir deneyim sunuyor. Mustafa Özbakır, Dicle Çiftçi, Tao Ulusoy ve Bawer Doğanay, Burak Ayazoğlu, Büşra Çeğil, Emre Bulut, Erdinç Babat, Ferhat Salman, Hakan Çapkan, Hamza Kırbaş, Mahmut Akdemir, Merve Çetin, Selin Karataş, Shahnaz Aghaveya, Tahsin Engin Gökten, Tevfik Karagözoğlu, Mustafa Boğa, Duvok gibi yetenekli sanatçıların yaratıcı çalışmaları, Bodrum Bodrum Kıyı Evleri'nde sizleri bekliyor olacak. Kun Art Space, sanat izleyicisini ve sanatçıyı gözeten bir platform olarak, güncel sanat üretimlerini merkez dışındaki bir şehirde izleyiciyle buluşturmayı amaçlıyor.

Bireyler ve toplumlar için sanatın dönüştürücü gücüne inanarak, sanatçılara benzersiz bakış açılarını ve fikirlerini dünyayla paylaşmalarını hedefleyen galeri, disiplinlerarası bir seçkiyle Bodrum’da sanatseverlerle buluşacak.