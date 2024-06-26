Kurban Bayramı döneminde en çok tercih edilen teknolojik ürünler akıllı telefonlar, şarj cihazları, bluetooth kulaklıklar ve akıllı saatler oldu.İSTANBUL (İGFA) - 9 günlük tatil dönemine denk gelen Kurban Bayramı'nda tüketicilerin en çok ilgi gösterdiği teknolojik ürünler belli oldu.



e-ticaretin marklarından olan Teknosa'nın verilerine göre, tüketici tercihlerinde akıllı telefonlar en çok satın alınan ürünler listesinde başı çekerken, telefonlarla birlikte şarj cihazları satışlarında artış yaşandı.

Eğitim ve eğlencenin vazgeçilmezleri LCD TV’ler, tabletler ve bluetooth kulaklıklar popülerliklerini korurken, okulların kapanmasının da etkisiyle gaming notebooklara olan ilginin de arttığı dönemde, kullanım kolaylığıyla evlerin gözdesi şarjlı süpürgelere olan ilginin sürdüğü, yüksek çözünürlüklü ve büyük ekranlı televizyonlar popülerliklerini koruduğu belirlendi.

Sıcak havalarında da etkisiyle vantilatörler bu dönemde tüketici tercihlerinde öne çıktı.

Öte yandan bayramda ciro katkısına göre en çok artış gösteren ürünler akıllı telefon, tablet ve gaming notebook olurken, satışlarda payı artan ürünler vantilatör, şarjlı süpürge ve gaming notebook oldu. Bir önceki hafta ile karşılaştırıldığında Kurban Bayramı’nda espresso makineleri yüzde 58, şarjlı süpürge yüzde 44, fritöz, ütü ve robot süpürge ise yüzde 30 oranlarında daha fazla satıldı.