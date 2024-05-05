Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Sorgun Mahallesi'nde her yıl geleneksel olarak yapılan Hıdırellez etkinlikleri kapsamında Dede Aşk Evi bu yıl 671 defa pişecek.bursaekspress.com / BURSA (İGFA) - Keles ilçesine bağlı Sorgun Mahallesi'nde 670 yıldan beri yapılan ve geleneksel hale gelen bu yıl ise 671'inci kez düzenlenecek.

Hıdırellez etkinliği bu yıl 5 Mayıs 2024 tarihinde Sorgun Köyü'nde yapılacak.

Sorgun Mahallesi Dernek başkanı Muharrem Ulutaş, tüm Bursalıları ve tüm hemşerilerimiz geleneksel etkinliğe davet etti.