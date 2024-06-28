Bursa'da Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Tarım Peyzaj A.Ş. işbirliğiyle, ilçede artan sıcaklıkların etkisiyle çoğalan sivri ve karasinek larvalarına karşı ilaçlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sulak alanlar ve dere yataklarında yoğunlaşarak, sivrisineklerin üreme alanlarını hedef alarak ilaçlama çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, "İlçe halkımızın yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen sivrisineklerin artmaması için gerekli tüm önlemleri Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım Peyzaj A.Ş. ile birlikte alıyoruz. Halkımızın yaz aylarını daha rahat ve huzurlu geçirmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz’’ dedi.

Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım Peyzaj A.Ş. ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren Atariye Mahallesi, Orta Mahallesi ve Tatkavaklı Mahallesi'nde bulunan karasinek ve sivrisinek larvalarına karşı dere yatakları ve su birikintilerinin bulunduğu alanlarda ilaçlama çalışmalarını sürdürdü.

Kara ve sivrisinek larvalarının üreme yerleri ilaçlanarak sineklerin üremesi engellenirken, böylece yetişkin kara ve sivrisineklerin sayısında azalma hedefleniyor.

