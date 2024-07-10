Bursa’nın önemli sanat merkezlerinden biri olan Tayyare Kültür Merkezinde açılan hat sergisi ilgililerini bekliyor.BURSA (İGFA)- Bursa’nın en gözde sanat merkezlerinden biri olan Tayyare Kültür Merkezi, sanatçılar ve sanatseverleri sergilerde buluşturmaya devam ediyor.

Osmanlı kültürünün kadim sanatlarından biri olan hat sanatına dair bir sergi daha geçtiğimiz günlerde Tayyare Kültür Merkezinde sanatseverlerle buluştu.

Ayet, hadis, şiir ve muhtelif kelimelerin hat sanatı ile yazıldığı tablolar, Tayyare Kültür Merkezinde sanatseverleri bekliyor.