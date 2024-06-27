Her pazartesi günü Osmangazi ilçesinde bulunan Hüdavendigar Kapalı Pazarı, giyim alışverişi yapmak isteyenlerin gözdesi haline geldi. Son zamanlarda artan enflasyon nedeniyle mağaza fiyatlarının yükselmesi, vatandaşları alternatif alışveriş noktalarına yönlendiriyor. İşte tam da bu noktada, Hüdavendigar Kapalı Pazarı'nın sunduğu uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler devreye giriyor.Musa YEŞİLDAĞ / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Pazarda yer alan esnaf, her geçen hafta artan ilgiden oldukça memnun.

Birçok vatandaş, mağazalardaki yüksek fiyatları göz önünde bulundurarak, pazarın sunduğu fırsatları değerlendiriyor.

Üstelik geniş ürün yelpazesi ve çeşitlilik sayesinde, her zevke ve ihtiyaca uygun ürünler bulmak mümkün oluyor.

Bir pazar ziyaretçisi olan Mehmet Yılmaz, "Mağazalar da satılan ürünler pahalı. Biz buraya Dikkaldırım giyim pazarı diyoruz. Aradığımızı her şey burada var hem de uygun fiyata memnunuz giyim açısından ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz ve bütçemizi koruyabiliyoruz." dedi

Osmangazi Hüdavendigar Kapalı Pazarı, sadece ekonomik alışveriş imkanı sunmakla kalmıyor; aynı zamanda yerel esnafın da ekonomik kalkınmasına katkıda bulunuyor.

Her pazartesi günü kurulan giyim pazarı, hem yerel halkın alışveriş ihtiyaçlarını karşılarken hem de sosyal bir etkileşim ve ticaret merkezi olarak önemli bir rol üstleniyor.