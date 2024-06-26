Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Mühendis Kadınlar Derneği'nin, “Mühendislikle Güçlenen Dünya” başlıklı konferansında yaptığı konuşmada, mühendis kadınların ekonomideki rolünün arttığını, cinsiyetçi yaklaşımların ise azaldığını belirtti.BURSA (İGFA) - Bursa Mühendis Kadınlar Derneği (BUMKAD) Dünya Kadın Mühendisler Günü kapsamında ‘Mühendislikle Güçlenen Dünya’ temasıyla konferans düzenledi.

Podyum Davet’te gerçekleşen programda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, TOBB Bursa KGK Başkanı Sabriye Şen, BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, GESİAD Başkanı Tolga Papatya, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kadın mühendis yer aldı.

BUMKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ülfet Öztürk, Dünya Kadın Mühendisler Günü’nü kutlayarak, bugüne kadar ilklere imza atmış mühendis kadınların birçok başarıya imza attıklarını hatırlattı. Öncelikleri arasında mesleklerin cinsiyetleştirilmesi algısını ortadan kaldırmak olduğunu söyleyen Öztürk, “Amacımız kız çocuklarımızın STEM alanına yönlenmesini sağlamak ve böylece kadın mühendis sayısının arttırılmasına destek olmaktır. Bununla beraber toplumsal cinsiyet rolleri nedeni ile sahadan ayrılan kadın mühendislerimizin tekrar sahalara, mesleklerine dönmelerini sağlamayı bir görev biliyoruz” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ise Cumhuriyet Dönemi ile birlikte kadınların hak ve kazanımlarında önemli gelişmeler olduğunu vurguladı.

Mühendis kadınların ekonomi içindeki payının hızla yükseldiğine dikkat çeken Özdemir, “Çeşitli mühendislik alanlarında sayıları artıyor. Makine, endüstri, mimarlık, şehir plancılığı, çevre mühendisliği hakimiyetlerini kurmaya başladıklarını görüyorum. Cinsiyetçi yaklaşımlar giderek azalıyor” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise Bursa’nın dirençli kent olması konusundaki projelerde özellikle de kentsel dönüşüm projelerinde kadın mühendislerin bakış açılarının kendileri için önemli olduğunu belirtti. Bozbey, “Gelecekte ve kadın mühendislerimizin sayısının artması ve mühendislik alanında daha fazla kadının yer alması için desteklerimizi sürdüreceğimizi huzurlarınızda bir kez daha yinelemek istiyorum. Çünkü biliyoruz ki mühendislikle güçlenen bir dünya ancak tüm yetenekler eşit şekilde değerlendirildiğinde mümkün olabilir. Hep birlikte daha güzel yarınları inşa edeceğimizden ve mühendislik mesleğindeki kadın gücünün bu yolda rehberlik edeceğinden eminim” diye konuştu.

Plaket takdimleri sonrasında konferans Fütüristler Derneği Onursal Başkanı Alphan Manas’ın sunumuyla devam etti.

Manas, gelecekte sosyal hayat ve çalışma hayatında yaşanabilecek değişimlerle ilgili sunum gerçekleştirdi.