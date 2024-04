İş yeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda küresel otorite olan Great Place To Work® 2024 senesinin Türkiye’nin En İyi İşverenleri™ Listesi’ni açıkladıİSTANBUL (İGFA) - Great Place to Work® Sertifikası sahibi işverenlerin dahil olduğu Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi açıklandı. Etkinlikte 170 organizasyon En İyi İşveren ünvanı aldılar.

Yılın En İyi İşverenleri™ Listesinde yer alan şirketlere ödülleri 25 Nisan 2024’te The Grand Tarabya Otel’de gerçekleştirilen etkinlikte takdim edildi. Bu yıl organizasyonların çalışan sayısına göre altı kategori üzerinden açıklanan listenin, 10-49 Çalışan Sayısı kategorisi, 50-99 Çalışan Sayısı Kategorisinde, 100-249 Çalışan Sayısı Kategorisinde, 250-499 Çalışan Sayısı Kategorisinde, 500-999 Çalışan Sayısı Kategorisinde ve 1.000 Üzeri Çalışan Sayısı Kategorisindeki şirketler yer aldı.

EYÜP TOPRAK: “STRESİ İYİ YÖNETEN ŞİRKETLER FARK YARATTI”

Ödül töreninde bu yılki sonuçları değerlendiren Great Place To Work® CEO’su Eyüp Toprak: “Great Place To Work Türkiye olarak 12. yılımızı geride bırakıyoruz. Her yıl global çapta sahip olduğumuz kurum kültürü ve çalışan deneyimi uzmanlığı ile organizasyonların sürdürülebilir başarısı için çok değerli iç görüler ortaya koyuyoruz. Bu yıl Türkiye’de çok zor bir yılı geride bıraktık. Seçim, hiper enflasyon, genel umutsuzluk hali gibi sebeplere bağlı olarak bir önceki seneye göre genel güven endeksinde dört puan gerileme gözlemliyoruz. Yani en iyi işverenlerde de standart şirketlerde de çalışanlar yüksek stres seviyesine sahip. Tek fark, en iyi işverenler bu stresli durumu inovatif yaklaşımlarla, etkin liderlik uygulamalarıyla, açık iletişimle ve refah programlarıyla yönetmeyi başardı. Yani bu yılki gibi kriz dönemlerinde, çalışanlarına güvence altında hissettirmeyi başaran şirketler, bu krizi daha başarılı yönettiler.” dedi.

Toprak raporun çarpıcı sonuçlarına ilişkin ise şunları belirtti: “Bu yıl gerçekleştirdiğimiz analizlerin en şaşırtıcı sonuçlarından biri de ilk beş şirkette dahi çalışanların şirketten beklentisindeki değişiklik oldu. Geçtiğimiz senelerdeki analizlerimizde çalışanlar, şirketlerinin topluma değer katmasını önemserken, bu seneki çıktılarımıza göre krize bağlı olarak iş kaybı yaşamamak için şirketin kendi konumunu, sağlamlığını korumasının daha önemli olduğunu dile getirdiler.”

EKONOMİK REFAH ÖNEMLİ AMA HARİKA İŞ YERİ ALGISINDA BELİRLEYİCİ DEĞİL

Bu yıl organizasyonların en çok zorlandıkları konulardan birinin maaş düzenlemesi olduğunu da belirten Toprak, “Şirketler maaşları arttırsa da pazardaki fiyat artışı alım gücünü düşürdü. Fakat yüksek maaş politikasına sahip olmayan şirketlerin çalışanları mutsuz demek doğru değil. En iyi işveren unvanına sahip şirketlerdeki liderler, insan odaklı tutumla, değerle, kültürle, sağladığı eğitimlerle bu olumsuz algıyı kompanse edebiliyor. Şirketler, iş-yaşam dengesine odaklanarak, sosyal yan haklarda fayda sağlayarak çalışanlarının deneyimini pozitif yönde geliştiriyorlar.” dedi.