Türk bankacılık sektörünün net kârı Mart ayı verilerine göre 153,5 milyar lira oldu.ANKARA (İGFA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Mart 2024 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporunu yayımladı.

Mart 2024 döneminde Türk bankacılık sektörünün, aktif büyüklüğü 25 trilyon 872 milyar 823 milyon lira oldu.

Sektörün aktif toplamı 2023 yılsonuna göre 2 trilyon 322 milyar 590 milyon lira artarken, bu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 12 trilyon 930 milyar 367 milyon lira, menkul değerler 4 trilyon 440 milyar 877 milyon lira oldu. Böylelikle 2023 yıl sonuna göre sektörün toplam aktifi yüzde 9,9, krediler toplamı yüzde 10,7, menkul değerler toplamı yüzde 11,9 arttı.

Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı interaktif bültene yüzde 1,49 olarak yansıdı.

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