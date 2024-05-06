Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki terör operasyonlarının yapıldığı gün içerisinde Irak'ın kuzeyindeki üç bölgede daha hava harekatı ile 16 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada terör hedeflerinin yerle bir edildiği vurgulandı.

Bakanlık, terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığın artan etki ve yoğun baskıyla devam ettiğini belirterek, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık, Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlı olunduğunun altını çizdi.