Sahada işlenen derste meyve ve sebzelerin gelişim süreçlerini öğrenen öğrencilere, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı uzman personelleri de eşlik etti.

Çocukların eğitimleri ve kişisel gelişimleri için yaz tatili boyunca çeşitli aktiviteler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, ilk ve ortaokul öğrencilerini Yenipazar ilçesinde bulunan Yerel Tarım Ürünleri Proje Sahası’nda misafir etti. Meyve ve sebzelerin tohumdan hasat dönemine kadar olan gelişimi hakkında bilgi alan öğrencilere evlerinde dikmeleri için Ata tohumları da hediye edildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çocukların gelişim sürecinde toprağın ve doğanın önemine dikkat çekerek Büyükşehir Belediyesi’nin sahalarında öğrencileri misafir etmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.