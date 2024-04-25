Özellikle göz polikliniklerinde Aydınlı vatandaşların 2 bazen 3-4 haftaya kadar randevu alamaması nedeniyle yaşanan mağduriyetler bu projeyle ortadan kalkacak.

Yaklaşık 2000 metrekare kapalı alana sahip olacak hastanede temel muayene hizmetlerinin yanında; katarakt, çocuk ve bebekler için göz sağlığı takip hizmetleri, doğumsal göz hastalıkları, göz tembelliği gibi rahatsızlıkların teşhis ve tedavisi yapılacak.

Sosyal belediyecilik faaliyetleri yelpazesini her geçen gün daha da büyüttüklerinin altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; “her vatandaşımız özel sağlık kurumlarından hizmet alamıyor. Ekonomik koşullar ne yazık ki buna müsaade etmiyor. Yapacağımız yaklaşık 150 milyon liralık yatırım ve alacağımız gerekli izinlerin ardından, tam teşekküllü göz hastanemizi Efeler ve Aydın halkının hizmetine sunacağız.” dedi.

Özellikle dar gelirli vatandaşların katarakt gibi artık kolayca çözülebilecek sağlık sorunlarını çözmek noktasında dahi güçlük yaşadığını ifade eden Çerçioğlu “7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın sağlığı bizim için önemli, hayatın her alanında projeler üretmeye, Aydın halkının hayatına dokunmaya devam edeceğiz” dedi.