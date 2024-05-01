Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkan Vekili, Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili, Akkışla, Sarız ve Felahiye belediye başkanları ile ilçe başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirdi. Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkan Vekili Murat Suzi Ünalan, Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özer, Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun, Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu, Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, Akkışla CHP İlçe Başkanı Mehmet Arslan, Sarız CHP İlçe Başkanı Mehmet Arslan, Felahiye CHP İlçe Başkanı Ali Özbay yer aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Yerel yöneticiler olarak demokrasinin de gereği ayrıştırmadan, ötekileştirmeden şehrimizdeki 16 ilçemizde, 1 milyon 500 bin insanın hepsini bağrımıza basarak hizmet etmeye ve eser belediyeciliğine devam edeceğiz” diye konuştu.

Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı vererek, “Şehrimizde birliğin, beraberliğin, dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyerek hizmet etmeye gayret gösteriyoruz” dedi.

CHP heyeti de Başkan Büyükkılıç’ı yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı tebrik ederek, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundular.

İlçelerde yapılacak hizmet ve projelerin de konuşulduğu ziyarette günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirildi.