CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, gençlere 'oy' çağrısında bulunarak, "Geleceğiniz hakkındaki sözü kendiniz söyleyin. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın” dedi.BURSA (İGFA) - CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, gençlere 31 Mart seçimlerinde “Oyunu kullan” çağrısınd bulundu.

Bir eğitimci olarak gençlerin sıkıntılarının farkında olduğunu kaydeden Dalgıç, “Ülkeye, ülkenin içinde bulunduğu duruma, kendi geleceğinize, yaşamınıza dair bir takım umutsuzluklarınızın olduğunu çok iyi biliyorum. Bu konuda size hak veriyorum. Geleceği görebilmek, geleceğe dair planlar yapabilmek, ülkenin içinde kendi istediğiniz bir şekilde yaşam sürebilmek en doğal hakkınız” dedi.

Seçim zamanlarının gençlerin sesini en gür şekilde duyurabildiği zamanlar olduğunu vurgulayan Deniz Dalgıç, gençlere oylarına sahip çıkma çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

“Mutlaka sandığa giderek sesinizi, görüşlerinizi, kendinize dair kararları orada almalısınız. Lütfen oyumuza sahip çıkalım, mutlaka sandığa gidelim ve geleceğimiz hakkındaki sözümüzü kendimiz söyleyelim.”