Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Şekerpınar Bilgievi’ni ziyaret ederek, burada yaz okullarında eğitim alan çocuklarla ve kursiyerlerle bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Eğitime büyük önem veren ve ilçedeki her kesimden vatandaşın kendini geliştirmesi için belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yaz okullarında eğitim alan minik Çayırovalıları ve meslek eğitim kurslarına devam eden Çayırovalı hemşehrilerini ziyaret etti. Şekerpınar Bilgievi’ne giden Başkan Çiftçi, burada ilk olarak yaz okullarında eğitim alan çocuklarla buluştu. Kur’an-ı Kerim ve akıl-zeka oyunları dersleri alan Çayırovalı miniklerle bir araya gelen Bünyamin Çiftçi, “Çocuklarımız yaz okullarında hem eğleniyor, hem de öğreniyorlar. Neşeleriyle ve enerjileriyle onlar bizim mutluluk kaynağımız” dedi.

KURSİYERLERLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Çiftçi, yaz okulunda eğitim alan çocukların ardından, tekstil atölyesi, dikiş nakış ve örgü kurslarıyla meslek sahibi olmak için eğitim gören Çayırovalılarla bir araya geldi. Çiftçi, eğitim alan kursiyerlerle sohbet ederken, Bilgievi’ndeki meslek edindirme kurslarından eğitim alan Çayırovalılar bu imkanı kendilerine sunduğu için Başkan Çiftçi’ye teşekkür etti. Çiftçi, Şekerpınar Bilgievi’ne gerçekleştirdiği ziyarette son olarak kurum sorumlusu ve bilgievinde eğitim veren öğretmenlerle bir araya gelerek toplantı gerçekleştirerek istişarede bulundu ve çalışmalarında kolaylıklar diledi.