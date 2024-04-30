CK Enerji çalışanlarından oluşan “Gönüllerin Enerjisi Koşu Takımı” bu yılki İstanbul Yarı Maratonu’nda, “Enerjimiz İyilik İçin” mottosuyla Kansersiz Yaşam Derneği yararına koştu. 30 kişiden oluşan CK Enerji koşu takımı, kanser ile mücadele edenlere destek olmak ve bu konuda farkındalık yaratmak için parkurdaydı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, 28 Nisan Pazar günü büyük bir katılım ile gerçekleştirildi. Bu yıl da maratonda yer alan CK Enerji çalışanlarından oluşan “Gönüllerin Enerjisi Koşu Takımı”, Kansersiz Yaşam Derneği aracılığıyla mücadele eden ailelere destek olmak için koştu.

CK Enerji Grubu olarak sosyal sorumluluk projeleri içinde yer almaya büyük önem verdiklerini belirten CK Enerji Kurumsal İletişim Direktörü Burcu Cankurtaran, “Toplumsal konulara dikkat çekmek için bize büyük fırsat sunan İstanbul Yarı Maratonu’nda yer almaya önem veriyoruz. Bu yıl 30 kişiden oluşan koşu takımımızla Kansersiz Yaşam Derneği ile birlikte maratonda yer alarak kanserle mücadele eden ailelere umut olmak için koştuk. Ekip arkadaşlarımız 10 km boyunca adımlarını iyilik için attılar. Koşu tamamlansa da bağış kampanyaları 13 Mayıs’a kadar devam ediyor. Spor aracılığıyla sivil toplumun gelişimine destek olmak, farkındalık oluşturmaya katkı sağlayabilmek mutluluk verici” değerlendirmesinde bulundu.