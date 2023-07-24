Güneş enerjisi sektöründeki elde ettiği başarılı çalışmaları savunma sanayisine taşıyan CW Enerji, savunma sanayisine yönelik geliştirdiği ürünler ile yerli ve milli savunmaya destek olacak.ANTALYA (İGFA) -Güneş enerji sistemleri üreten teknoloji firması olan CW Enerji, savunma sanayinin ihtiyacı olan enerjiye köklü çözümler sunmayı amaçlıyor.

CW Enerji, birkaç yıldır sürdürdüğü ARGE çalışmaları akabinde savunma sanayisine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar geliştirdiği ürünleri “CW Defence” olarak tek çatı altında toparlayan CW Enerji, 25-28 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşecek IDEF 2023 Fuarında geliştirdiği ürünleri sergileyecek.

SAVUNMA SANAYİSİNE ÜRÜNLER GELİŞTİRDİ

1993 yılından itibaren Türkiye’de gerçekleşen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na (IDEF) katılım sağlayacak olan CW Enerji, mobil askeri enerji üretim sistemlerinden mobil enerji depolama sistemlerine, güvenlik sistemlerinden, sert arazi koşullarına dayanıklı güneş panellerine kadar geliştirmekte olduğu birçok ürünü bu yıl 16.sı düzenlenen IDEF Fuarı’nda sergileyecek.

Alanında uzman mühendis ve danışman kadrosu ile savunma sanayisine yönelik teknolojik ve askeri standartlara uygun ürünler geliştirdiklerini ifade eden CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, “Türkiye, son yıllarda savunma sanayine yönelik büyük atılımlar gerçekleştirdi. Ülkemizde yerli ve milli imkanlar ile üretilen SİHA’lar ve birçok askeri araç bizi gururlandırıyor. Ülkemizin önemli teknoloji firmalarından CW Enerji olarak biz de yerli ve milli savunma sanayisine enerji sektöründeki elde ettiğimiz bilgi ve tecrübeler ile katkıda bulunmak istiyoruz” dedi.

ÜRÜNLER “CW DEFENCE” OLARAK GELİŞTİRİLDİ

Savunma sanayisinin hızla ilerlediğini, ulus devletler için savunma sanayinin sağlam ve güçlü yapıda olmasının çok önemli olduğunu vurgulayan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, “Ülkemizin savunma sanayisinde dışa bağımlı olmaması gerekir. CW Enerji olarak milli savunmaya ürünler geliştirerek destek olmak istiyoruz. Geliştirdiğimiz ürünleri 25-28 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşecek IDEF 2023 Fuarında sergileyeceğiz. Savunma sanayisine yönelik katılacağımız ilk fuar. Bu fuara katılacağımızdan dolayı heyecanlıyız. IDEF’te hem geliştirdiğimiz ürünleri hem de yapabileceğimiz projeleri ulusal ve uluslararası katılımcılara anlatacağız” dedi.