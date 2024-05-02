Ankara Büyükşehir Belediyesi kente kazandırdığı çalışma istasyonlarıyla öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Öğrencilerin talebi üzerine yapımı tamamlanan YHT Gar Öğrenci Çalışma İstasyonu; 300 metrekare alan üzerine kurulan kitap okuma bölümü, toplantı odası ve çalışma alanlarıyla Başkentli öğrencilerin hizmetine açıldı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği projelerle Başkentte yaşayan öğrencilerin eğitimine katkı sağlamaya devam ediyor.

ODTÜ Öğrenci Çalışma İstasyonu’nun ardından öğrencilerden gelen talep doğrultusunda harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, YHT Gar Metro İstasyonu’nda yapımını tamamladığı Öğrenci Çalışma İstasyonu’nu hizmete açtı.

YAVAŞ: “YENİLERİ YOLDA…”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, YHT Gar Metro İstasyonu’na kazandırılan öğrenci çalışma istasyonunu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yavaş, “Üniversite Ankara’da okunur. Başkent'te her an öğrencilere değer veren, onlara yeni imkanlar oluşturmak isteyen birileri var. YHT Gar Öğrenci Çalışma İstasyonu 300 metrekare üzerine kurulan alanda kitap okuma bölümü, toplantı odası ve çalışma alanlarıyla Başkentli öğrencilerin hizmetinde. Yenileri de yolda…” ifadelerini kullandı.

300 METREKARE ALAN VE ÜCRETSİZ İNTERNET HİZMETİ

Başkent’te 956 üyesiyle hizmete devam eden ODTÜ Öğrenci Çalışma İstasyonu’na bir yenisi daha eklendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine harekete geçerek YHT Gar’da yapımını tamamladığı yeni Öğrenci Çalışma İstasyonu’nu da Başkent’e kazandırdı.

300 metrekare üzerine kurulan yeni Çalışma İstasyonu; 70 metrekare sessiz çalışma alanı, 60 metrekare toplu çalışma alanı, 50 metrekare kitap okuma alanı, 60 metrekare dinlenme alanı ve 60 metrekare toplantı odasıyla Başkentte yaşayan tüm öğrencilere ücretsiz hizmet ediyor. YHT Gar Öğrenci Çalışma İstasyonu’na gelen öğrenciler, Büyükşehir Belediyesinin sağladığı ücretsiz internet hizmetinden de faydalanabiliyor.

YENİ ÇALIŞMA İSTASYONLARI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kent Estetiği Daire Başkanlığı Yapım İşleri Şefi Yunus Emre Bostancı, Gar Metro İstasyonu’nda atıl olan alanı işlevsel hale getirerek öğrencilere kazandırdıklarını belirterek, “Yaklaşık 300 metrekare alandan oluşan öğrenci çalışma istasyonumuzda bireysel ve toplu çalışma alanları, kitap okuma salonu, toplantı odaları ve dinlenme alanı bulunmaktadır” bilgisini verdi.

Bostancı, öğrenci çalışma istasyonu sayısını artırmak için kentin farklı noktalarında çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

“HEM ULAŞIMI KOLAY HEM DE SAKİN”

Kolej TED ve Meteoroloji’de hizmet verecek istasyonlar için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken kütüphanelerde yer bulamayıp yeni YHT Gar Öğrenci Çalışma İstasyonu’nun imkanlarından faydalanan öğrencilerden bazıları memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:

-Ebrar Yıldız: “Sakin ve güzel yapmışlar. Ders çalışmaya müsait. Sıkışık değil, havadar. Bizim fakültemize çok yakın. Orada yer sıkıntısı oluyor ben de burayı tercih ediyorum.”

-Taha Turgut: “Çalışma alanı gayet güzel olmuş. Okulda yerden dolayı sıkıntılarımız oluyordu. Ulaşımı da kolay. Burası bizim için çok güzel oldu. En azından sessiz sakin bir yerimiz oldu.”