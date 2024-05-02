Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi başarılı projelere imza atmayı sürdürüyor. Yeni Nesil Mentorluk Projesi ile üniversiteli gençlerle profesyonel yöneticileri ve kurumsal markaları bir araya getiren Kariyer Merkezi, Toros Üniversitesi İİBSF Öğretim üyesi Prof. Dr. Köksal Hazır ve Arkas Lojistik İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı Birce Gökmen’i konuk etti.MERSİN (İGFA) - Kariyer Merkezi, Yeni Nesil Mentorluk Projesi’nde Mersin Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Toros Üniversitesi ile işbirliği yaparken projeye konu olan sektöre göre de ilgili oda, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının bileşenlerini de projeye dahil ediyor.

Yeni Nesil Mentorluk Projesi’nin 3. ana teması ‘Lojistik Sektöründe Kariyer’ oldu. MBB Nikah ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilen programın konukları Toros Üniversitesi İİBSF Öğretim üyesi Prof. Dr. Köksal HAZIR ve Arkas Lojistik İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı Birce GÖKMEN oldu.

Gerçekleştirilen programa üniversiteli gençler yoğun ilgi gösterdi. Pandemi sonrası lojistik sektöründe yaşanan gelişmeler, dijitalleşmenin lojistik sektörüne etkisi, lojistik sektöründe iş ve kariyer fırsatları, önümüzdeki süreçte sektörde beklenen gelişmeler konuşuldu.

Lojistik Sektöründe iş ve kariyer fırsatları konuşuldu

Açılış konuşmalarından sonra Toros Üniversitesi İİBSF Öğretim üyesi Prof. Dr. Köksal HAZIR moderatörlüğünde, Arkas Lojistik İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı eşliğinde Lojistik sektöründe gelişmeler, iş ve kariyer fırsatları konuşuldu. Sektörde yabancı dil bilgisinin önemi, kariyer basamakları, sektörün beklediği nitelikler, özgeçmişte dikkat edilmesi gereken hususlar, mülakata hazırlık gibi bir çok konuda üniversitelilere bilgi sunulurken, öğrencilerin sektöre yönelik merak ettiği sorular da cevaplandırıldı.

Özada: “Her program farklı bir konuyu ele alacağız”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada programın açılış konuşmasında Mersin’de bulunan üniversitelerle güçlü bir iş birliği ağı kurduklarının ve iş birliğine dayalı birçok projeye imza attıklarının altını çizdi. Yeni Nesil Mentorlük Projesi’nin oldukça yeni bir proje olduğunu ifade eden Özada, bu yıl başlayan proje kapsamında yapılacak her programda farklı bir konuyu ele alacaklarını belirtti. Özada, “Bu tür faaliyetlerimizi sürdürmeye çalışacağız. Başvuruları alırken; önümüzdeki süreçte belediyemize ait sahillerdeki kafelerimizde part-time çalışmak isteyen adaylarımız, öğrencilerimiz olursa; onların özgeçmişlerini de bu vesileyle almış olacağız. Bugüne değer katan siz kıymetli öğrencilerimize başarılı bir program diliyoruz” dedi.

Program üniversitelilere katılım belgelerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile başarılı bir şekilde sona erdi.