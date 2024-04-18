Heyecanla beklenen yeni dizi “Dengeler: Biri Olmak”ın galası geniş bir davetli katılımıyla Karaköy’deki Frankhan’da yapıldı. Başrolünü Cihangir Ceyhan’ın üstlendiği dizi, 19 Nisan’da GAİN’de yayında…İSTANBUL (İGFA) - Cihangir Ceyhan’ın başrolünü üstlendiği “Dengeler: Biri Olmak” dizisinin galası Karaköy’deki Frankhan’da yapıldı. Galaya geniş oyuncu kadrosunun yanı sıra Belçim Bilgin, Caner Cindoruk, Mahsun Karaca, Mesut Süre, Bahar Şahin, Lorin Merhart, Cem Söküt, Kaan Mirac Sezen gibi ünlü isimler katıldı.

Dizi ekibi galada basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Senarist Sarp Kalfaoğlu, diziyi “Hayallerine ulaşamayan ve toplum tarafından başka bir tarafa çekilen bir Türk gencinin hikâyesi bu…” sözleriyle özetledi. Başrol oyuncusu Cihangir Ceyhan ise bütün ekibin canla başla çalıştığını, çıkan sonuçtan çok memnun olduklarını belirtip “Dengeler’in çok izleneceğini, çok sevileceğini düşünüyorum. Herkesin emeğine sağlık” diye ekledi.

Ekibin öne çıkan bir diğer ismi Savaş Satış ise “Dengeler, suç dünyasına dair üretilen birçok iş arasında fark yaratacak!” diye konuştu.

AKSİYON SAHNELERİ ÇOK KONUŞULACAK

Kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı gecede dizi ekibi hep birlikte 1’nci bölümü izledi. Aksiyon sahnelerindeki performansıyla dikkat çeken Cihangir Ceyhan, yaşadıkları sonucunda gayrimeşru dünyaya çekilen Ferit Kamacı’ya hayat veriyor. Çocukluğundan beri bambaşka bir hayatın hayaliyle yaşan Ferit, kendisini adım adım suç, şiddet, hırs ve intikam dolu bir dünyanın içinde bulur. Gerçekleşmemiş ihtimallerle birlikte çocuk ruhunu ve naifliğini de arkasında bırakmak zorunda kalan Ferit, “biri olma” yolunda çok şey feda eder.

Inter Yapım imzalı “Dengeler: Biri Olmak” dizisinde Cihangir Ceyhan’a Mazlum Çimen, Erol Babaoğlu, Sabahattin Yakut, Savaş Satış, Burak Şafak, Tanju Bilir, Ulvi Kahyaoğlu, Gurur Çiçekoğlu, Zamire Zeynep Özdemir, Mücahit Koçak, Canan Ürekil ve Ersin Olgaç gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda Süleyman Mert Özdemir’in oturduğu “Dengeler: Biri Olmak” dizisinin senaryosunda ise Sarp Kalfaoğlu imzası var.