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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kahramanmaraş'ta Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için "Mevlid-i Şerif ve Dua Gecesi" programı düzenlendi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği "Mevlid-i Şerif ve Dua Gecesi" programında depremde hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mevlid-i Şerif’in icra edilmesinin ardından yüzyılın felaketinde yaşamını yitiren on binlerce deprem şehidi ilahiler ve dualarla yad edildi.

“ASRIN FELEKETİ”

Türkiye'de, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.