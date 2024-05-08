Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü basketbol takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) Beşiktaş Emlakjet ile oynayacağı play-off çeyrek finali öncesinde hazırlıklarına başladı. MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ndeki (BSL) 2’nci sezonunda güçlü rakiplerini geride bırakarak play-off oynamaya hak kazandı. Normal sezonu 6’ncı sırada tamamlayan yeşil-beyazlılar, Beşiktaş Emlakjet ile eşleşti. Başantrenör Hakan Demir yönetiminde play-off toplanan Manisa BBSK, antrenmanlara da başladı. Yeşil-beyazlı takımda herhangi bir eksik bulunmazken, maçların oynanacağı tarihler Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak.