Sakarya’da Büyükşehir Belediyesi, 4-10 Mayıs Trafik Haftası kapsamında şehir merkezinde düzenleyeceği “Hayatla Yarışılmaz” isimli bisiklet turuyla farkındalık oluşturacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Trafik Haftası’nda bu yıl da sosyal sorumluluk açısından örnek bir etkinliğe imza atacak. Sakarya’da trafik haftası nedeniyle bir bisiklet turu düzenlenecek.

HAYATLA YARIŞILMAZ

Büyükşehir’in organize ettiği “Hayatla Yarışılmaz” isimli bu tur, 12 Mayıs Pazar günü Demokrasi Meydanı ve Sakarya Millet Bahçesi arasında gerçekleştirilecek.

11.00’da başlayacak olan turda pedallayacak olan yüzlerce Sakaryalı, trafik güvenliği için şehre ve Türkiye’ye önemli bir mesaj verecek. Ayrıca tur sonunda Millet Bahçesi’nde 10 katılımcıya çekilişle bisiklet hediye edilecek.

BİSİKLET ŞEHRİ SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Trafik güvenliğini önemseyen her bir vatandaşımızı pazar günü düzenleyeceğimiz bisiklet turuna bekliyoruz. Sakarya’mızda bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, bisikletli turizme can vermek için etkinliklerimize ara vermeyeceğiz. Pazar günü de hem güvenli trafik hem de sağlık için pedal çevireceğiz” denildi.