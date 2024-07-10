Erikli’de Jandarma turizm işletmelerinde güvenliği sağladıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Erikli İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Motosikletli Asayiş Timleri tarafından sahil şeridi boyunca yürütülen önleyici kolluk hizmetleri kapsamında turizm işletmelerinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağladı.

Jandarma ekipleri, turistik bölgelere akın eden yerli ve yabancı turistlerin huzur ve güvenliğini sağlamak için sahil şeridinde yoğun bir şekilde devriye geziyor.

Bu kapsamda Erikli İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Motosikletli Asayiş Timleri, sahil boyunca kontrol ve denetim faaliyetleri icra etti.