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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olayın ardından kaçan M.Ö. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Y.K’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Kumdere köyünde Y.K. (49), henüz bilinmeyen nedenle M.Ö. (67) tarafından tabancayla vuruldu.

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