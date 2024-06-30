OTEP Batarya Çalışma Grubu'nun 2022 yılından bu yana sürdürdüğü ve 14 ayrı alt çalışma grubuna ayrılarak, bataryanın madenden başlayıp geri dönüşümüne kadar geçen tüm süreçlerinin detaylı incelendiği titiz çalışmalar sonucu hazırlanan "Elektrikli Araçlarda Lityum İyon Bataryalar" kitabının tanıtımı yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - OTEP tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maçka Kampüsü’nde düzenlenen Elektrikli Araçlarda Lityum İyon Bataryalar Sempozyumu, otomotiv sanayiini bir araya getirdi.

Yoğun ilgi gören etkinlikte, OTEP’in kurucuları olan OSD, TAYSAD ve OİB üyelerinin yanı sıra birçok sektör temsilcisi katılım sağladı.

Sempozyumun açılış konuşmalarında, OTEP Direktörü Ernur Mutlu, TAYSAD Başkan Yardımcısı Berke Ercan ve organizasyona ev sahipliği yapan İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, otomotiv sanayiinde yaşanan önemli ve büyük değişimi, gelişmeleri veOTEP Batarya Çalışma Grubu’nun amacı ve hazırlanan kitabın önemini vurguladılar. OTEP Batarya Çalışma Grubu Başkanlığı görevini sürdüren, İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Özgül Keleş ise konuşmasında, akademide, otomotiv sanayiinde,kamuda vesivil toplum örgütlerinde çalışan 200’e yakın akademisyen, öğrenci ve sektörçalışanının gönüllü olarak görev aldığı kitapla ilgili detaylı bilgiler paylaştı.

Prof. Dr. Özgül Keleş konuşmasında, "Bu kitap, batarya konusunda ülkemizin ne kadar güçlü bir bilgi altyapısına sahip olduğunun göstergesidir. Kitabın hazırlanmasında katkı veren akademisyenlerimiz, alanlarında oldukça yetkin ve dünya literatürüne katkı sağlamış kişilerdir. Öğrencilerimiz merak ve istekle çalışmalarına devam etmekte, sanayicilerimiz dünyadaki eğilimleri takip etmekte ve kaliteli ürünü sürdürülebilir bakış açısıyla piyasaya sunmaktadır. Otomotiv Sanayiinin sivil toplum örgütleri de endüstriyel farkındalığın artmasında kilit rol oynamaktadır" dedi