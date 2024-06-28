Dünyada ve Türkiye’de ilgiyle takip edilen UEFA EURO 2024 tüm hızıyla devam ederken, 'EURO 2024' marka adını kullanarak futbolseverleri hedef alan siber saldırganlar, çeşitli yöntemlerle kötü amaçlı girişimlerine devam ediyor. Siber uzmanlar, futbolseverlerin EURO 2024’le ilgili internette dolaşan cazip fırsatlara dikkat etmesini istedi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'de ve dünyada heyecanla takip edilen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. Ancak her büyük etkinlikte olduğu gibi bu durumu da fırsata çeviren siber saldırganlar, dünyanın dört bir yanındaki futbolseveri tehdit eden dolandırıcılık yöntemleri geliştiriyor.

Futbolseverlerin olası tehlikelerden kaçınmak için yalnızca resmi web sitelerini ve yayıncı kuruluşları dikkate alması gerektiğini ifade eden Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, en yaygın 4 EURO 2024 dolandırıcılığını ve dikkat edilmesi gereken önlemleri paylaştı:

1. Sahte Biletler: Etkinliklerde sahte bilet satmak en eski dolandırıcılıklardan biri. Ancak dolandırıcılar, kurbanlarına yasal bilet sattıklarına ikna etmek için sosyal medyada reklam satın alacak ve sahte web siteleri kuracak kadar ileri gidebiliyor. Karaborsadan satın alınan biletler, dolandırıcılar tarafından yasal yollardan satın almış olsalar dahi, tespit edildiği zaman iptal ediliyor. Geçen yıl yüzlerce bileti iptal eden UEFA, bu yıl da aynı işlemi uyguluyor. Ayrıca EURO 2024 için fiziksel biletin bulunmadığını da unutulmamalı.

2. Sahte Yayın Siteleri: Google'da hızlı bir arama yapıldığında UEFA şampiyonasını ücretsiz olarak yayınlayan birçok site görülüyor. Ancak kullanıcıların kişisel bilgilerini çalmak için bu siteleri oluşturan saldırganlar, bazı durumlarda kurbanları finansal verilerini gönüllü olarak vermeye ikna etmek amacıyla çok küçük bir meblağ dahi talep edebiliyor.

3. Sahte Formalar: Yeni geliştirilen bu yöntem ile dolandırıcılar, sahte forma satmakla kalmıyor, aynı zamanda yanıltıcı bilgiler yayarak insanları ürünlerin sahte olmadığına ikna etmeye çalışıyor. Bu sayede saldırganlar kendi sattıkları orijinal olmayan ürünleri satın almaya futbolseverleri teşvik ediyor.

4. Sahte Android Uygulamaları: Kötü amaçlı uygulamaları yaygınlaştırmak için Google’ın Play Store uygulamasını kullanan saldırganlar, Truva Atı gibi yazılımlarla kişileri tehdit ediyor. Google, her ne kadar bu tür uygulamaları kaldırsa da üçüncü taraf web sitelerinde aynı tehlike devam ediyor.

EURO 2024 SIRASINDA İNTERNETTE NASIL GÜVENDE KALINIR?

Öte yandan Akkoyunlu, EURO 2024 sırasında internette nasıl güvende kalınacağına ilişkin ipuçlarını da şu şekilde sıraladı:

Biletleri yalnızca resmi EURO 2024 web sitesinden satın alın.

Sosyal medyada inanılmaz fiyatlar vadeden reklamlara inanmayın ve EURO 2024 için fiziksel bilet olmadığını unutmayın.

Spor malzemelerini sadece resmi satıcılardan satın alın.

Bilinmeyen göndericilerden veya şirketlerden gelen ve harika fırsatlar, promosyonlar veya ödüller sunan e-postalara ve uygulamalara karşı dikkatli olun.