Gebze Belediyesi’nin Pelitli’de hizmete açtığı Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde deneyimli veteriner hekimler denetiminde patili dostların kısırlaştırma, aşılama tedavi ve rehabilitasyon gibi tüm bakımları yapılıyor. Merkezde kuruluşundan bugüne kadar 309 patili can sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuşturulurken 20 bin 196 sokak hayvanı ise tedavi edildi.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün önemli hizmetlerinin başında olan Pelitli Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde deneyimli veteriner hekimler denetiminde patili dostların kısırlaştırma, aşılama tedavi ve rehabilitasyon gibi tüm bakımları yapılıyor.

AŞILAMA VE TÜM TIBBİ MÜDAHALELER

Modern tıbbi cihazlarla donatılan Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde halk sağlığını koruma önceliğiyle bulaşıcı hastalıkları önlemek için başta kuduz aşısı uyuz tedavisinin yanı sıra merkezde; hasta yaralı sokak hayvanlarına tıbbi müdahale, ameliyathane ve cerrahi operasyon müdahaleleri gerçekleştiriliyor.

MOBİL KLİNİK ARACIYLA TEDAVİ HİZMETİ

Gebze Belediyesi Pelitli Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde bulunan mobil klinik aracıyla yerinde acil müdahale ve tedavi hizmetleri de veriliyor. Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan ve yeni ailelerini bekleyen patili canların sahiplendirilmesi de Gebze Belediyesi’nin resmi internet sitesi https://ulakbel.gebze.bel.tr/WebBasvuru/sokaktan-eve#/ sekmesini kullanılarak sağlanıyor.

20 BİN CANLIYA BAKIM VE TEDAVİ HİZMETİ

Gebze Belediyesi Pelitli Rehabilitasyon Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin hizmete girdiği Haziran 2022 yılından bugüne kadar ki süreçte 5 bin 392 sokak hayvanını kısırlaştırılmış, 12 bin 057 sokak hayvanına ise kuduz ve karma aşıları yapıldı. Yine aynı zaman zarfında 20 bin 196 sokak hayvanına tedavi ve bakım hizmetinin sunulduğu merkez de ayrıca; 309 patili dostumuz sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuştu.