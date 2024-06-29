İBB, LGS tercih sürecinde öğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunuyor. Öğrenciler 1 Temmuz’dan itibaren Bakırköy ve Kadıköy Meydan’da bulunan tercih çadırlarından ücretsiz danışmanlık alabilecek.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinde, öğrencilere ve velilere destek olmak amacıyla ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek. 1 Temmuz itibarıyla Bakırköy ve Kadıköy meydanlarında kurulacak tercih çadırlarında öğrencilere tercihleri konusunda rehberlik edilecek.

Uzman eğitmenlerce verilecek danışmanlık kapsamında; tercih işlemleri, başarı puanlarına göre okullar, yerel yerleştirme, mesleki eğitim merkezleri ile açık öğretim kurumları hakkında bilgilendirme, tercih işlemlerinin nereden yapılabileceği ve nakil tercih süreçleri gibi konularda bilgilendirmeler yapılacak.

İBB’nin 2022 yılında Bakırköy ve Kadıköy’de olmak üzere 2 meydanda başlattığı LGS tercih danışmanlık hizmetinden bugüne kadar binin üzerinde öğrenci yararlandı. LGS tercih danışmanlığı hizmeti, bu yıl 1 Temmuz’dan itibaren 1 hafta süreyle yine Bakırköy ve Kadıköy meydanlarında olacak.