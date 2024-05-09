İletişim Başkanlığı, Türkiye’nin İsrail’e karşı uyguladığı ticaret kısıtlamalarının geri çektiği iddialarının dezenformasyon olduğu bildirdi.ANKARA (İGFA) - İsrail’in resmî yetkilileri tarafından ortaya atılan ve basın yayın organlarında yer alan “Türkiye, İsrail’e karşı uyguladığı ticaret kısıtlamalarını geri çekti.” iddiasının doğru olmadığı açıklandı.

Açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze’deki Filistinliler’e insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılması şartları sağlanıncaya kadar, İsrail ile ticaretin durdurulması kararı geçerliliğini koruduğunun altı çizilen açıklamada, "Türkiye, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana, Gazze Şeridi’nde yürüttüğü ve masum Filistin halkına karşı uyguladığı katliama yönelik siyasi ve diplomatik çalışmaları en üst düzeyde gerçekleştirmeye devam etmektedir. Uluslararası kamuoyunu manipüle etmek için ortaya atılan bu ve benzeri iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.