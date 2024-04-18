Mimar Fisun Kumbaracı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Zeyrek’i tebrik eden Kumbaracı, ilk kitabı ‘Parla ve Manisa’yı hediye etti.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Mimar Fisun Kumbaracı’yı konuk etti. Meslektaşı olan Başkan Zeyrek’i, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı tebrik eden Mimar Fisun Kumbaracı, başarılar diledi. Ziyarette, ilk kitabını çıkarmanın heyecanını da paylaşan Mimar Kumbaracı, ‘Parla ve Manisa’ adlı kitabını hediye etti. Kumbaracı, çocuk edebiyatına kazandırılan kitabıyla ilgili de bilgi verirken, Başkan Zeyrek de, bu çalışmasından dolayı kendisini kutladı, yayın hayatında başarılar diledi.