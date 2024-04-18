Türkiye Basketbol 2’nci Ligi’nde Konya’yı temsil eden Büyükşehir Belediyespor, play-off müsabakalarında Ege Üniversitesi Daçka’yı 3 maçlık seri sonunda 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.KONYA (İGFA) - Türkiye Basketbol 2’nci Ligi’nde (TB2L) Konya’yı temsil eden Konya Büyükşehir Belediyespor, play-offlarda yarı finale yükseldi.

TB2L play-off çeyrek final eşleşmesinde Ege Üniversitesi Daçka ile karşılaşan Konya Büyükşehir Belediyespor toplam skorda 2-1 üstünlük elde etti. 2 galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği eşleşmede 3 maç oynandı. Eşleşmede sarı-siyahlılar, heyecanlı 3 maç sonunda galip gelen taraf oldu.

İlk maçı 71-64 kazanan Büyükşehir Belediyespor’un, İzmir deplasmanından 79-70 mağlup ayrılmasıyla seride durum 1-1 oldu. Yarı finale yükselecek takımın belirleneceği karşılaşma ise Konya’da oynandı. Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu’nda seyircisi önünde başarılı bir maç çıkartan sarı siyahlı ekip, mücadele boyunca rakibine şans tanımadı ve karşılaşmayı 79-61 kazanarak yarı finale yükseldi.