Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu imam hatip liseleri ile uluslararası Anadolu imam hatip liseleri arasında Çinceden İspanyolcaya 11 farklı dilde düzenlenen "7. Türkiye Münazaraları" yarışmaları sonuçlandı.KOCAELİ (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce koordine edilen ve hazırlık dil sınıfı programı uygulayan Anadolu imam hatip liseleri ile uluslararası Anadolu imam hatip liseleri öğrencilerine yönelik 11 farklı dilde 7'ncisi gerçekleştirilen "Türkiye Münazaraları" finali ve ödül töreni Kocaeli'de yapıldı.

Kocaeli Başiskele Gençlik Merkezinde düzenlenen ödül töreninde konuşan Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, "İmam hatipli olmak demek; Efendimiz'i kendisine her yönüyle örnek, önder ve rehber kabul etmek demektir. İmam hatipli olmak demek; Kur'an'ı en doğru biçimde anlamaya çalışan, Kur'an'ın hakikatlerine sahip çıkan, o doğrultuda mücadele veren insan demektir. Sizlerin varlığı ülkemiz adına, inancımız adına, değerlerimiz adına bize güç, kuvvet vermektedir." ifadelerini kullandı.

İşleyen şöyle devam etti: "İmam hatiplerde öğrencilerimize 21. yüzyıl becerileri bağlamında ilgi, kabiliyet ve kariyer hedeflerine göre program çeşitliliği sunulmakta eğitim öğretim faaliyetleri bu doğrultuda yürütülmektedir. Bu bağlamda yabancı dil ağırlıklı eğitim veren okullarımızda çocuklarımızın eğitimini aldıkları yabancı dillerde hangi noktalara gelindiğini bugün hep birlikte gördük. İsimlerini sıralarken bile zorlanacağımız 11 farklı dilde öğrencilerimiz güncel meseleler üzerine fikirlerini paylaşıp çözüm ürettiler. Bu bizim için son derece gurur vericidir. Türk millî eğitim sisteminde hiçbir okul türünde olmayan bir çalışmayla 11 dilde "Türkiye Münazaraları"nı gerçekleştiriyoruz. Değil Türkiye'de; dünyada bile örneği olmayan çok özgün, orijinal bir çalışmayla yüz yüzeyiz. İşte bunu gerçekleştirenleri, imam hatip neslini, sizleri bir kez daha canı gönülden tebrik ediyorum."

Yarışmada, hazırlık dil sınıfı programı uygulayan Anadolu imam hatip liseleri öğrencileri Arapça, İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Farsça, Çince, Japonca, İtalyanca ve Rusça; uluslararası Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören öğrenciler ise Türkçe olarak yarıştı.

Yarışma, kura yoluyla kendilerine verilen önermeyi savunan "Savunma Kanadı" ve önermeye muhalefet eden "Muhalif Kanat" olmak üzere oluşturulan okul takımları arasında gerçekleşti.

Münazara turnuvalarının ilk aşaması olan çeyrek finaller çevrim içi ortamda yapıldı. Yarışmalara 18 uluslararası Anadolu imam hatip lisesi Türkçe, 17 okul Arapça, 65 okul İngilizce, 2 okul İspanyolca, 3 okul Almanca, 3 okul Farsça, 2 okul Fransızca katılım gösterirken Çince, Japonca, İtalyanca ve Rusça dillerinden ise birer okul yarışmalarda yer aldı.

Yarışmanın ikinci aşamasında ise Arapça, İngilizce ve Türkçe münazaraların yarı final ve final karşılaşmaları; İspanyolca, Almanca, Fransızca ve Farsça dillerinin ise final turnuvaları gerçekleştirildi. 11 farklı dilde gerçekleştirilen münazara yarışmalarının değerlendirme süreci ise ilgili dillerde uzman ve akademisyen olan jüri üyelerince yapıldı.

Yarışmalar iki gün boyunca öğrencilerin sergilediği dil performansları ile coşkulu bir şekilde devametti. İlk gün Türkçe, Arapça ve İngilizce yarı finalleri; Almanca, İspanyolca, Farsça, Fransızca, Çince, Japonca ve Rusça finalleri, ikinci gün ise Türkçe, Arapça ve İngilizce final yarışmalarının ardından gerçekleştirilen ödül töreni ile program tamamlandı.