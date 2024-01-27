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İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer, ”Nazik ziyaretlerinden dolayı İpsala Gümrük Müdürümüz Sayın İbrahim Yücel ile İpsala Müftümüz Sayın Ahmet Bayraktar’a, çok teşekkür ederiz.” dedi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Gümrük Müdürü İbrahim Yücel ile İpsala Müftüsü Ahmet Bayraktar, İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Önalan, Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Dubacı, Tamer Şimşek tarafından karşılandı.

İpsala Gümrük Müdürü İbrahim Yücel ile İpsala Müftüsü Ahmet Bayraktar, İpsala Ticaret Borsasına nezaket ziyareti gerçekleştirdiler.

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