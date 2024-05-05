Sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflarla ilgili, "Dün İstanbul'da yunus ekipleri tarafından ele geçirilen silahlar. Bu miktarda silah ile neler yapılabilir?" şeklindeki iddialar, kamuoyunda tedirginlik yaratmaya yönelik iddiaların manipülatif olduğu kaydedildi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, İstanbul’da yunus ekipleri tarafından ele geçirilen silahlara ilişkin açıklama yaptı.

İletişim'den yapılan yazılı açıklamada, 4 Mayıs tarihinde Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından İstanbul/Sarıyer ilçesinde gerçekleştirilen uygulama sırasında, şüphe üzerine bir aracın durdurulduğunu, aracın bagajında çeşitli modellerde toplam 141 adet silah ve çeşitli mühimmatlar olduğu görülmüş ve araçta bulunan 2 şahıs ve silahlar polis merkezine intikal ettirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Polis merkezinde yapılan incelemede; araçta bulunan şahısların Hasdal Kışlası’nda bir dizinin çekiminden geldikleri ve gerekli izin belgelerinin olduğu tespit edilmiş, bahse konu şahıslar çekimde kullanılan kurusıkı silahlarla birlikte serbest bırakılmıştır" denildi.