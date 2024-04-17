Beylikdüzü Belediyesi’nin Umut Meyve Ormanı içinde oluşturduğu Hobi Bahçeleri’nin 5. dönem kullanım hakkını elde eden gönüllüler, parsellerini ekime hazırladılarİSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi tarafındanDereağzı Mahallesi’nde bulunan Umut Meyve Ormanı içinde oluşturulan Hobi Bahçeleri yeni sahipleriyle buluştu. Vatandaşların doğayla iç içe, kendi ürettikleri ürünleri sağlıklı bir ortamda yetiştirirken boş zamanlarını da en güzel şekilde değerlendirebilmeleri amacıyla hayata geçirilen Hobi Bahçeleri’nden5. dönem kullanım hakkını elde eden gönüllüler, parsellerini ekime hazırladılar.İlk olarak bahçelerinden yabani otları temizleyen, toprağı havalandıran gönüllüler, toprakla uğraşmanın keyfini ve huzurunu yaşadılar. Nisan ayı boyunca toprağı ekim ve dikim işlemine hazır hale getirecek olan vatandaşlar, mayıs ayında ise sebze ve meyve fidelerini toprakla buluşturulacak.

BAHÇELERDE KİMYASAL KULLANIMINA İZİN VERİLMİYOR

Gönüllülerin 6 Nisan tarihinde bahçelerini teslim aldıklarını belirten Umut Meyve Ormanı ve Hobi Bahçeleri sorumlusuBeyza Bulut, “Beşinci dönem hobi bahçesi gönüllüleri bahçelerini teslim aldılar ve 31 Mart 2025 tarihine kadar bahçeler kendilerinde kalacak. Bahçemizde 133 parselimiz var ve her parsel 15 metrekareden oluşuyor.Bu parselleri 25 Şubat tarihinde yaptığımız çekilişle kullanmaya hak kazanan vatandaşlara bir seneliğine ücretsiz olarak teslim ettik. Gübre, su, çapa, kürek ve gerekli tüm aletleri alanımızda bulunduruyoruz ve ücretsiz olarak vatandaşlar bunlardan faydalanabiliyor. Bizlerde burada gerekli teknik desteği sağlıyoruz. Bilgilendirme ve eğitimler veriyoruz. Bahçelerimizde kesinlikle kimyasal kullanılmasına izin vermiyoruz. Burada doğal ilaçlarlar yaparak vatandaşların kullanımına sunuyoruz. Vatandaşlar istedikleri gibi yazlık ve kışlık olarak iki sezondan da faydalanabiliyorlar” şeklinde konuştu.