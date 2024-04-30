Nitelikli eleman sorununa çözüm sunan 'Dijital Çaylak Projesi' başvuruları başladı.İSTANBUL (İGFA) - Son yılların trend mesleklerinin bulunduğu dijital pazarlama sektöründe nitelikli istihdam sorunu, büyümenin en büyük engeli olarak görülüyor.

1 milyondan fazla istihdam açığı bulunan dijital pazarlama sektörüne nitelikli personel imkânı sunma amacıyla yola çıkan Dijital Pazarlama Okulu, geleceğin mesleklerinde kariyer sahibi olmak, kendi işini kurmak ve ek gelir elde etmek isteyenler için Dijital Çaylak projesini başlattı.

Dijital Çaylak projesi ile dijital pazarlamanın temel prensiplerinden en güncel trendlerine kadar geniş bir yelpazede eğitim programları sunduklarını belirten Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, sektörün önemli sorununa çözüm bulmak adına MooF Dijital Reklam Ajansı ve Dijital Pazarlama Okulu olarak kurumlarımızı tek bir çatıda toplayarak, Dijital Çaylak projesini geliştirdiklerini belirterek, "Dijital Çaylak ile ajans ve markalar için gerekli nitelikli iş gücü imkânı sunarak kariyer sahibi olmak isteyen başarılı adayları buluşturmayı hedefliyoruz. Adaylar teorik ve pratik eğitim ile işin mutfağında olan ajansta, staj yapıp yerinde deneyim sahibi olabilecekler. Eğitim almak isteyen kişiler, öncelikle mülakat sürecinden geçiyor. Mülakatlarda kriterimiz teknik bilgiler asla değil, kişinin az da olsa teknoloji veya dijital dünyaya merakının olması. Mülakattan geçen kişilere, uzman eğitim kadromuz tarafından eğitimler veriliyor. Eğitmenlerimiz, dijital pazarlamanın en güncel trendleri ve teknikleri hakkında bilgili ve deneyimli profesyonellerdir. Daha sonra öğrendiklerini uygulama alanı olarak MooF Dijital Reklam Ajansı bünyesinde staj yapma imkânı buluyor. Eğitim ve staj süreci toplamda 2 ay sürüyor. Kişi, daha sonra ister ajansımız ister farklı dijital reklam ajansında çalışma tercihini yapabiliyor” diye konuştu.

18 Mayıs 2024 tarihine kadar başvuruların devam edeceği Dijital Çaylak projesinde; sosyal medya reklamcılığından Google reklamlarına e-ticaret yöneticiliğinden E-mail pazarlamasına kadar birçok önemli konuda eğitim verilecek.