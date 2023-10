Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Söke ilçesi İstasyon Caddesi’ni baştan sona yeniledi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ‘‘Hizmet odaklı belediyecilik anlayışımız ile yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza kentimiz genelinde eş zamanlı olarak devam ediyoruz’’ dedi.

Vatandaşlar İstasyon Caddesi’ne tam not verdi

Aydınlı vatandaşlardan her defasında tam not alan Büyükşehir, kentin birçok noktasını altın dokunuşlarla güzelleştirmeye devam ediyor. Ekipler, Söke ilçesi İstasyon Caddesi’nde sıcak asfalt ve kaldırım yenileme çalışmalarının ardından logo, yaya geçidi ve yol çizgi çalışmalarını da tamamlayarak vatandaşların kullanımına sundu. Vatandaşlar; daha modern, güvenli ve konforlu yollara sahip olduklarını dile getirerek Büyükşehir’e ve Çerçioğlu’na teşekkür etti.