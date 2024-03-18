Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 109. yıldönümünde son derece anlamlı bir serginin açılışını gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında son derece anlamlı bir serginin açılışını gerçekleştirdi. “İstiklalden İstikbale Özel Sergisi”, Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi olan ve geçtiğimiz haftalarda hizmete giren SEKA Sanat İhtisas Merkezi’nde açıldı. Açılışta Büyükşehir Belediyesi’nin 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından tüm şehitlerimiz adına başlattığı “Bir Yasin de Sen Oku” çağrısının sekizincisi yapıldı.

SERGİ AÇILIŞINA KATILDILAR

SEKA Sanat İhtisas Merkezi’nde düzenlenen “İstiklalden İstikbale Özel Sergisi’nin açılışına Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Soydabaş’ın yanı sıra İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BÜYÜKŞEHİR ÇOCUK KOROSU’NDAN ZAFER ŞARKILARI

Açılış öncesinde SEKA Sanat İhtisas Merkezi’nde tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Çocuk Korosu en güzel şarkılarını Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü için seslendirdi.

SERGİ KURATÖRÜNDEN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

İstiklalden İstikbale Özel Sergisi’nin küratörü Erkan Doğanay sergiyle ilgili katılımcılara bilgi aktardı. Sergiyi üç bölümde ele aldıklarını ifade eden Doğanay, “Sergi; Çanakkale Savaşı, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif’in özel eşyalarının yer aldığı üç kısımdan oluşuyor. Bu sergiye gençleri bekliyoruz. Vatanımızın hangi şartlar kazanıldığını göstermesi açısından önemli detayları görecekler” dedi. Doğanay, böylesine anlamlı bir günde İstiklalden İstikbale Özel Sergisi’nin açılmasında kendilerine önemli destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Konuşmanın tamamlanmasıyla konuklar ve protokolün katılımıyla sergi açılışı yapıldı. Eserleri beğeniyle izleyen konuklar zaman zaman fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

ÇANAKKALE CEPHESİ, KURTULUŞ SAVAŞI VE AKİF SERGİSİ

Çanakkale Cephesi, İstiklâl Marşı ve Mehmet Âkif Ersoy konulu sergide Çanakkale Savaşları, Kurtuluş Savaşı, İstiklâl Marşımız ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u anlatan çeşitli obje, eşya, kitap ve belgeler yer alıyor. Sergide Çanakkale Savaşları dönemine ait haritalar, planlar, gazete ve dergiler ile askerlerin kullandığı matara ve dürbün gibi objeler bulunuyor. Bunun yanı sıra İstiklâl Marşının farklı beste kayıtları taş plaklar, orijinal beste kapakları, yayınlar, meclis kayıtları, İstiklâl Marşı’nın farklı tarihli baskıları, ipek mendiller, kitaplar, dergiler ve fotoğraflar de serginin dikkat çeken eserleri arasında yer alıyor.

AKİF’İN SECCADESİ

Mehmet Âkif Ersoy’a ait seccade, hastalandığı dönem hastanede giymiş olduğu Mısır işi gömleği, cenaze merasiminde tabutu üzerine atılan Kâbe Örtüsü ile İlk baskı Safahat seti de eserler arasında yer alıyor.

BELGESEL FİLM İZLEYİCİYLE BULUŞTU

Öte yandan sergi için çekilen “İstiklalden İstikbale Mehmet Akif” belgesel filmi, özel bir alanda ilk kez seyirciyle buluştu. Çanakkale Savaşı’nı, kurtuluş mücadelesini ve Mehmet Akif Ersoy’u anlatan gençler için hazırlanan kitap ise sergi ziyaretçilerine hediye edildi. Sergide geleneksel sanatlar eğitmenleri tarafından hazırlanan Mehmet Akif ve şiirleri, Türk Bayrağı, İstiklal Marşı, şehitlik temalı 40 eser ziyaretçilerle buluşuyor. Görsel sanatlar eğitmenleri ve öğrencileri sergiye 10 eserle katılıyor.

MODA AKADEMİSİ ESERLERİYLE GÖZ DOLDURDU

İstiklalden İstikbale sergisinde Moda Akademisi de eserleriyle yer aldı. Dönemin asker kıyafetlerinin sergilendiği alanda, yakalarına Mehmet Akif in şiirlerinin nakış olarak işlendiği kadın kıyafetleri büyük ilgi gördü. Komeksepeti ise Akif’in kullandığı eşyaları ve bazı şiirlerinin işlendiği ürünleri alanda sergiledi. Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinin Kandıra Bezi üzerine işlendiği 200 adet mendil ise ziyaretçilere hediye edildi. Büyük destana anlam katan ve taçlandıran sergi 31 Mayıs Pazar gününe kadar SEKA Sanat İhtisas Merkezi’nde açık kalacak.

“BİR YASİN DE SEN OKU” DUAYA DAVET

Öte yandan sergi açılışı önemli bir çağrının yapılmasına vesile oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından tüm şehitlerimiz adına başlattığı “Bir Yasin de Sen Oku” çağrısının sekizincisini gerçekleştirdi. Anlamlı çağrı, Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü’nün sosyal medya hesapları üzerinden eş zamanlı olarak duyuruldu. Yasin-i Şerif okumak isteyenler www.duayadavet.org web sitesinden kayıt yaptırabilecek. Vatandaşlar, kaç adet Yasin okumak istiyorlarsa sitedeki ilgili bölüme yazabilecek. Çağrı kapsamında, tüm şehitlerimiz için 251 bin Yasin okunacak. Yasin-i Şeriflerin okunması darbe girişiminin sekizinci yılı olan 15 Temmuz Pazartesi gününe kadar sürecek.