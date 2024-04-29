Çoban Mustafa Paşa, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde düzenlenen törenle kabri başında dualarla anıldı. Anma programında ayrıca Tarihe Dokunuş isimli karma resim sergisinin de açılışı da gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - Çoban Mustafa Paşa, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde düzenlenen törenle kabri başında dualarla anıldı. Adını taşıdığı Külliye ve caminin bahçesinde yer alan haziresi önünde düzenlenen törene ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Kocaeli Büyükşehir Başkanvekili Hasan Soba, İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Poyrazoğlu, İlçe Sağlık Müdürü ilhan Kadıoğlu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak ve belediye meclis üyeleri katılım gösterdi.

UNESCO’YA BAŞVURUDA BULUNDUK

Kabri başında yapılan duaların ardından törene katılanlara hitaben kısa konuşma gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Çoban Mustafa Paşa, bu eseri buraya inşa ederken bir vizyon adamıydı bir idealin bir medeniyetin temsilcisiydi. Bizler de bu emaneti muhafaza edebilmek için bin yıldır bu topraklarda mücadelemizi devam ettiriyoruz. Çoban Mustafa Paşa sıradan bir kimlik değildi. Bizler de bu önemi arttırmak için UNESCO’ya başvurumuzu yaparak Çoban Mustafa Paşa Külliyemizin kültür mirasına kaydedilmesi için çalışmalarımızı başlattık.

2024 YILI ÇOBAN MUSTAFA PAŞA YILI İLAN EDİLDİ

Ayrıca son meclisimizde 2024 yılını Çoban Mustafa Paşa Yılı olarak ilan ettik. Bu kapsamda sempozyumlar, çalıştaylar ve programlar düzenlemeye hazırlanıyoruz. Çalışmalarımızın şimdiden Gebze’miz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Program edilen duaların ardından gerçekleştirilen türbe ziyareti ile son buldu. Programın kapanışı ise GESMEK öğrencilerinin hazırladığı karma resim sergisi ile gerçekleştirildi.