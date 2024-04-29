Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere süt yardımı uygulaması kapsamında şuana kadar 220 ton süt yardımı yaptı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürekli ifade ettiği ‘Belediyecilik gönül işidir, belediyecilik aşk işidir’ anlayışıyla hayata geçirdiği yatırım ve projelerine devam ediyor.

Bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, süt yardımında bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli 24-60 ay arası çocuğu olan ailelere günlük doğal süt desteğinde bulunuldu.

Kayseri ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinden temin edilen günlük doğal sütler, ihtiyaç sahibi ailelerin ikamet adreslerine götürülerek, haftalık her bir çocuk için 3 litre süt yardımı yapıldı.

Yardımlar devam ederken, şuana kadar ihtiyaç sahibi ailelere 220 ton süt desteği verildi.