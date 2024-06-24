İZMEK Şan Kursu Kursiyerleri yıl sonu performanslarını mini konserle sergilediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve İzmit Halk Eğitim Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen İzmit Meslek Edindirme Kurslarından olan Şan Kursundan faydalanan öğrenciler yıl sonu performanslarını sergilediler

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve İzmit Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile hayata geçirilen İzmit Meslek Edindirme Kurslarında (İZMEK) eğitim alan kursiyerler bir yılı daha tamamladı. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından müzik branşlarından biri olan Şan kursu öğrencileri yıl sonu performanslarını mini konserle sergiledi.

Programa İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi, İzmit Halk Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Kaygusuz ve kursiyerlerin yakınları katıldı. Şan Usta Öğreticisi Eda Melis Sural eşliğinde performans sergileyen gruba Klavyede Piyano Eğitmeni Çetin Demirci ve çeşitli müzik kurslarında eğitim alan öğrenciler eşlik etti.