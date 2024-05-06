Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, Güzelbahçe’de bulunanüç fidan anıtı önünde türkülerle anıldı.İZMİR (İGFA) - 68 Kuşağı'nın devrimci liderlerindenDeniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği konserle anıldı.

İlkay Akkaya, Suavi ve Geniş Merdiven’in seslendirdiği türkülerle üç fidan, idamlarının yıldönümünde anıldı.Anma törenine CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi (YDK) Özkan Tice, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar, Torbalı İlçe Başkanı Hakkı Polat, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, İlçe örgütü ve vatandaşlar katıldı. Sanatçıların söylediği türkülere eşlik eden vatandaşlar zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Henüz 15-16 yaşındayken Gülünün Solduğu Akşam’ı okuyarak devrimci mücadelenin, devrimci mücadeleden gelenlerin yaşadığı sürecin önemini anlatan CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “Devrimle solla ilk tanışma anlarım böyle gerçekleşmiştir. Sonra tüm mücadeleyi hatta ağıtlarını bile ezberledik. Onların sayesinde benim gibi belki de binlerce hatta on binlerce genç, devrim mücadelesiyle solla tanıştı. O kadar çok insana ışık oldular ki o ışık belki yüzlerce insana umut olmuştur. Yıllar sonra da devrim için umut olmayı onlardan öğrendik. Tam Bağımsız Türkiye’yi, emperyalizme karşı mücadeleyi onların mücadeleleriyle öğrendik.Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada tüm yol arkadaşlarımıza, hepimize anıları önümüzde ışık olsun” diye konuştu.

‘ÜLKEDE İLK KEZ BÖYLE BİR ANMA YAPILDI’

Yapılan konserin Türkiye’de bir ilk olduğunu söyleyen CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, “Hepiniz buraya o gencecik fidanları, bizlerinde yol rehberleri olan Deniz’i, Yusuf’u, Hüseyin’i, Mahir’i, İbo’yu anmak için geldiniz. İyi ki geldiniz. Arkadaşlarımızla konuşurken böyle bir kalabalığı hiç beklemiyorduk ama hem bizleri hem de onları o şanlı ruhlarını canlandırdınız bir kez daha hoş geldiniz hepiniz. Bu yıl farklı ve Türkiye’de ilk olabilecek bir anma törenine vesile olduk. Sabah 03.00’teüç fidan anısına bir konser düzenledik. Bu konserde bizlere destek olan İlkay Akkaya’ya, Suavi’ye ve Geniş Merdiven’e çok çok teşekkür ediyorum. Böyle anlamlı bir günde bizleri yalnız bırakmadıkları için. Bir teşekkür de Güzelbahçe Belediye Başkanımız Mustafa Günay’a. Bu konuda her türü desteği bizlere sağladığı için.Yapmış olduğumuz bu konserin anlamı bizler için çok büyük. Türkiye’nin bağımsızlığı uğruna, hayatlarının baharında idam sehpasına çıkan ve dillerinde sadece ‘Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye’ şiarı olan Deniz, Yusuf ve Hüseyin bizler için birer liderlerdi. Onlar bu yola geri dönmek için çıkmamışlardı.Bu yol ölümde olsa hiçbir zaman geri adım atmadan yürüdüler. Onların yürüdüğü bu yol bizlere ışık oldu, rehber oldu. Bizlerde onlarınideolojilerini yaşatmak için her 6 Mayıs sabahında anıtları önünde onların söylediği gibi; “Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye” sloganları atmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Üç fidanın devrim yolunda verdikleri bedelin büyük olduğunu söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “68 kuşağının devrimci liderlerinden Deniz, Yusuf ve Hüseyin yürüdükleri yoldan geri adım atmadılar. Çünkü onlar bağımsız bir Türkiye mücadelesi verdiler. Bugün onların hatırasını önünde eğiliyoruz. Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Suavi, Geniş Merdiven ve İlkay Akkaya sahne alarak türkülerle üç fidan anıldı.