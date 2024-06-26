İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi’nin Seferihisar Yoluna diktiği oya ağaçları ilk çiçeklerini açtı. Başkan Günay, “ Oya ağacı artık Güzelbahçe’nin simgesi oldu” dedi.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi, 7 kilometrelik Seferihisar Yoluna Oya ağacı (Lagerstromiaindica) dikmeye başladı. Cadde oya ağacı çiçekleriyle renklendi.

Seferihisar Yolu başlangıcı olan Adnan kahveci Meydanından Çamlı Köyü çıkışına kadar olan 7 kilometrelik yol düzenlenerek oya ağacı dikimi yapılacak.

‘GÜZELBAHÇE’NİN SİMGESİ OYA AĞACI OLACAK’

Güzelbahçe’nin artık sembolü haline geldiğini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Seferihisar Yolu Güzelbahçe’nin vitrini haline geldi. Fakat orta refüjdeki kötü görüntü Güzelbahçe’nin vitrini konumundaki bu yol için kötü bir örnekti. Biz de Karayolları sorumluluğunda olan bu yolu bölge müdürümüzle konuştuk, aramızda bir protokol yaptık.Refüj ve kavşakların peyzaj düzenlemesinin sorumluluğunu alarak çalışmalara başladık. İlk çalışmamız üç fidan parkımızdan başlattık. Vatandaşlar çok beğendi. Biz de bunu Çamlı Köyü çıkışına kadar yapıp Güzelbahçe’ye yakışacak bir görünüme kavuşturacağız. Oya ağaçları çiçek açmaya başlamasıyla büyük bir ilgi görmeye başladı. Güzelbahçe’nin vitrini halindeki bu yol artık oya ağaçlarıyla daha güzel bir görünüme kavuşacak” diye konuştu.